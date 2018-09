Hitzesommer füllte Tirols Bäder und Seen

Qualifizierte Mitarbeiter

„Die guten Ergebnisse sind vor allem der Verdienst der qualifizierten Mitarbeiter“, zeigte sich Bernhard Wanner, Fachgruppengeschäftsführer der Tiroler Bäder überzeugt. Durch erhöhten Bedarf, vor allem durch die Neueröffnung des Frei-und Hallenbades am Achensee, wurden heuer 61 neue Mitarbeiter tirolweit eingestellt. Die gute Ausbildung wirke sich auch auf die Sicherheit aus, so fällt die Unfallstatistik ebenfalls positiv aus: „Es gab in keinem der beaufsichtigen Bäder oder Seen einen Ertrinkungstod“, betonte Wanner.