Überfall am Hauptbahnhof in Graz ist jetzt geklärt

Junge Täter sind geständig

Nach umfangreichen Erhebungen der Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos konnte Ende August der Hauptverdächtige, ein 16-jähriger Rumäne, der in Graz lebt, an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Am Montag nahmen die Polizisten nun den zweiten Tatverdächtigen, einen 15-jährigen Grazer, fest. Auch er ist geständig.