ÖBB testen elektro-hybriden Batterieantrieb

Die ÖBB haben am Montag gemeinsam mit Siemens einen neuen Zug mit elektro-hybridem Batterieantrieb vorgestellt. Der „Cityjet eco“ soll bis zu 50 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen, teilten die Unternehmen bei dem Pressetermin in Wien mit. Mit dem von Siemens entwickelten Antrieb nimmt der Zug auf elektrifizierten Strecken Energie über einen Stromabnehmer auf und speichert diese in Batterien.