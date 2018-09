Olivia Newton-John: Zum dritten Mal Brustkrebs

Die „Grease“-Darstellerin unterzog sich einer Bestrahlungstherapie, um den neuen Tumor zu bekämpfen. Um sich besser zu fühlen, konsumiert sie medizinisches Marihuana, das ihr Ehemann John Easterling auf der gemeinsamen Ranch in Santa Barbara, Kalifornien, anpflanzt. „In Kalifornien ist es legal, eine bestimmte Menge an Pflanzen für den eigenen medizinischen Gebrauch anzupflanzen ...“, so Newton-John. „Ich bin sehr glücklich, dass ich in einem Land lebe, in dem sowas legal ist, und dass ich einen Ehemann habe, der ein Pflanzen-Medizinfachmann ist.“