Toto Wolff: „Niki kehrt in die Box zurück!“

Mit einer großen Erleichterung hat Toto Wolff mit seiner Frau Susie am Samstag um 20.34 Uhr das Wiener AKH, in dem sich Niki Lauda am 2. August einer Lungentransplantation unterziehen musste, verlassen. “Er hat so viel Kraft, er ist ein phänomenaler Kämpfer, und ich bin wirklich überzeugt: Niki wird wieder zu uns in die Box zurückkehren!