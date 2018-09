Pkw-Frontalzusammenstoß forderte zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Völs sind am Freitag die beiden Unfallgegner verletzt worden. Eine 46-Jährige geriet in einer Unterführung aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, touchierte zunächst einen entgegenkommenden Wagen und krachte anschließend frontal gegen das Auto eines 48-Jährigen. Die zwei Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 49-jährige Lenker des Autos, das die Frau touchierte, blieb laut Polizei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.