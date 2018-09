Schrott muss Teil der Förderung zurückzahlen

Schrott will alles zurückzahlen

Und was sagt Dominik Schrott dazu? „Wir als Tiroler Kinderwelt sind sehr darum bemüht, die Web-Applikation ,Familienwandern Tirol´ in Bälde den Tiroler Familien zur Verfügung stellen zu können. Trotz der negativen medialen Berichterstattung ist es uns gelungen, einen privaten Investor für dieses Projekt zu finden. Er wird uns nicht nur darin unterstützen, die noch ausständige Befüllung fertigzustellen. Er wird auch den Betrieb der App übernehmen. Aus diesem Grund wird es notwendig sein, sämtliche Nutzungsrechte an der bereits fertiggestellten Web-Applikation diesem zu übertragen. Da sich der Verein Tiroler Kinderwelt nun aus dem Projekt zurückzieht, wird dieser auch die gesamte erhaltene Förderung an das Land Tirol zurückzahlen!“