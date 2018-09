Internet, Handy für Millennials wichtiger als Sex

Marketagent.com und die Kreativagentur Kobza And The Hungry Eyes stellten im Frühjahr 53 Fragen an Web-aktive Personen zwischen 15 und 49 Jahren. 85 Prozent der Millennials - und damit gleich viele wie in der Generation 40 plus - können demnach problemlos eine Woche lang auf Alkohol verzichten. Auf Sex wiederum können 58 Prozent der 15- bis 25-Jährigen ohne Problem verzichten, bei den Über-40-Jährigen sind es genau die Hälfte. Auch Fernsehen ist den Millennials weniger wichtig. Eine Woche ohne Familie ist lediglich für 22 Prozent der jungen Generation vorstellbar, bei den Älteren sehen dies nur 16 Prozent so.