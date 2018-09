Endloses Sterben auf der steirischen Todesstrecke

1968 Verletzte und 82 Tote

Leider ist es gar nicht notwendig, dass man in den Geschichtsbüchern so weit zurückblättert: Nimmt man alleine die Unfälle auf der steirischen Seite der B 320 in den letzten 18 Jahren her, so überkommt einen das blanke Schaudern: Bei 1157 Unfällen gab es alleine in diesen Jahren laut Statistik 1968 Verletzte und 82 Tote.