Klimawandel verursacht immer mehr Netzausfälle

„Naturphänomene werden weiterhin für Telekommunikationsanbieter in der EU ein Problem darstellen, da extreme Wetterbedingungen aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten“, hält die Behörde in ihrem Jahresbericht fest. Das Dokument gibt einen Überblick über die jährlichen Störungsmeldungen, die von den Telekomregulierungsbehörden der 28 EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und der Schweiz an die ENISA übermittelt wurden.