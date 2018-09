ÖFB-Team absolviert 1. Training in Bad Waltersdorf

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Montagabend in Bad Waltersdorf das erste Training im Hinblick auf das Testspiel am Donnerstag gegen Schweden und das Nations-League-Match am Dienstag in Bosnien-Herzegowina absolviert. Xaver Schlager, Andreas Ulmer und Marcel Sabitzer waren nicht auf dem Platz, sondern saßen stattdessen auf dem Ergometer.