„Das wird für uns kein Selbstläufer“

Es war nicht zu übersehen, dass Austria Salzburg im Derby gegen Leader SAK vor 1300 Fans besser organisiert war. „Wir hatten die klareren und besseren Chancen, aber das zweite Tor ist nicht geglückt“, resümierte Austria-Coach Schaider. So fiel Kopleder ein abgefälschter Schuss vor die Beine, Blau-Gelb verteidigte Platz eins. Gäste-Trainer Fötschl nahm das gefasst auf. „Hier werden nicht viele punkten. Aber über die Leistung müssen wir nachdenken.“ Am Ende war es auch Goalie Berger zu verdanken, dass man keinem größeren Rückstand hinterherlief. Einerseits gut: wie die Austria, die nach Adnet muss, bekommt man es am Freitag mit einem Aufsteiger zu tun, empfängt Thalgau. Doch Fötschl ist klar: „Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Wenn wir nicht Gas geben, kriegen wir gegen alle Gegner Probleme!“ Zumal Thalgau nach der bitteren 1:2-Pleite gegen Kuchl sicher auf Wiedergutmachung aus sein wird, mit Mrkonjic einen der Top-Stürmer im Unterhaus stellt