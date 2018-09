Austria-Coach: „Waren nach vorne viel zu mutlos!“

Deshalb musste man sich auf das Spielglück verlassen. Der Elfmeter vor dem 1:1 war sehr strittig und der Knackpunkt im Spiel. „Mahrer hat den Ball gespielt, den Elfer darf man niemals geben“, war Mattersburg-Goalie Markus Kuster erzürnt. Das sei ein „Knockout“ gewesen. „Wir haben alles im Griff und dann kommt der Schiedsrichter und will sich in den Mittelpunkt stellen“, ergänzte der SVM-Schlussmann. Gleich nach dem Treffer von Lucas Venuto (78.) folgte das 2:1 von Grünwald (79.) nach schöner Kombination. Wie schon beim 2:1 gegen Wacker konnte ein 0:1 wettgemacht werden. „Wir haben immer an uns geglaubt und unsere Stärken in den zwei, drei Minuten, wo wir das Spiel gedreht haben, gezeigt“, analysierte Offensivspieler Dominik Prokop. Wie der Sieg, mit dem man sieben Punkte aus den jüngsten drei Spielen holte, zustande kam, spielte für ihn keine Rolle. „Auch dreckige Siege tun gut“, betonte der ÖFB-U21-Teamspieler.