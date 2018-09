Thiem: „Es wird Zeit für mein 1. Viertelfinale!“

Sieben Spiele, sechs Niederlagen! Ein echter Angstgegner - aber Dominic Thiem will den Tennis-Riesen im „Big Apple“ bezwingen. Der Lichtenwörther, der morgen seinen 25. Geburtstag feiert, fordert heute im Achtelfinale der US Open den Südafrikaner Kevin Anderson. „Es wird Zeit für mein erstes Viertelfinale in New York“, strotzt Thiem voller Selbstvertrauen, „ich muss über mich hinauswachsen, um das zu schaffen!“ Ob er es schafft, können Sie via sportkrone.at-Ticker ab 17 Uhr LIVE mitverfolgen, wenn Thiem im Louis Armstrong Stadium, dem zweitgrößten Court in Flushing (14.069 Plätze!), das Programm eröffnet.