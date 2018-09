Italientief bringt Gewitter und Überflutungsgefahr

Gewitter und Starkregen

Am Sonntag geht es unbeständig weiter: Im Süden und Südosten gehen über den Tag verteilt Schauer und Gewitter nieder, am Abend und in der Nacht zeichnen sich dann besonders in der Oststeiermark, im Burgenland sowie in Niederösterreich und Wien teils heftige Gewitter mit Starkregen ab. „Da die Böden zunehmend gesättigt sind, besteht besonders vom Burgenland über das Semmering-Wechsel-Gebiet bis zum Wienerwald eine erhöhte Gefahr von Überflutungen und Hangrutschungen“, so Spatzierer. Auch Bäche und kleinere Flüsse können in den betroffenen Regionen Hochwasser führen.