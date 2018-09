Rührender Abschied von Aretha Franklin in Detroit

All der Respekt, all die Liebe war bis weit auf die Straße vor der Kirche zu sehen. Mehr als 100 Fahrer rosafarbener Cadillacs hatten ihre Autos vor dem Greater Grace Temple in Detroit aufgereiht - eine von so vielen Gesten des Gedenkens an die verstorbene Aretha Franklin, die davon sang, in dem pinken Wagen auf dem „Freeway of Love“ zu fahren. Tausende strömten zum Gottesdienst in den gewaltigen Saal. Sie nahmen Abschied von einer Sängerin, die in der einstigen Autometropole als Königin gefeiert wird.