Gibt Billa Filiale in der Landstraße an Bipa ab?

Der rote Billa-Schriftzug ist weg, an der Mauer des Gebäudes in der Landstraße 60 ist der Name des ausgezogenen Lebensmittelhändlers aber weiter gut lesbar. Wer folgt? In der Gerüchteküche brodelt’s! Fix ist der letzte Verkaufstag von „Eiler am Eck“ beim Passage.