Raubüberfall auf gebrechliche Seniorin (88)

Zuvor waren er und sein Komplize, ein gleichaltriger Syrer, in einem Bankinstitut beim Salzburger Hauptbahnhof. Dort beobachteten die beiden, wie die Frau 1500 Euro abhob und in einem blauen Kuvert in ihrer Handtasche verstaute. Beide verfolgten die Seniorin, selbst in den 1er-Obus gingen sie ihr nach. Als die Frau im Stadtteil Lehen ausstieg und gemählich mit ihrem Gehstock die Paumannstraße entlangging, kam es zum Überfall: Von hinten überraschte der kleine Georgier die zierliche Pensionistin, riss ihr die Tasche von der Schulter und rannte davon. Neben den 1500 Euro hatte das Opfer noch 100 Euro in der Geldbörse.