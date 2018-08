Austria: Vertrag mit Franz Wohlfahrt aufgelöst

Wohlfahrt streichelweich

Doch jetzt scheint sich alles in Wohlgefallen aufgelöst zu haben. Zumindest erweckt die entsprechende Presseaussendung diesen Eindruck. Kraetschmer spricht von einer fairen außergerichtlichen Einigung. „Franz hat für unsere Austria viel geleistet. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.“ Wohlfahrt selbst gibt sich in der Aussendung geradezu streichelweich: „Betonen möchte ich, dass ich in keinster Weise böse auf den Klub bin, denn ich habe Austria Wien sehr viel zu verdanken und umgekehrt auch einiges dazu beigetragen, dass wir gemeinsam auch sehr schöne Erfolge feiern durften. Sowohl als Spieler als auch als Sportdirektor. Jetzt gibt es zwar andere Prioritäten, aber meine Verbindung zur Austria wird nach insgesamt 37 gemeinsamen Jahren immer eine sehr enge bleiben.“