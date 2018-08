Venedig ganz in Rot-Weiß-Rot

Das älteste Filmfestival der Welt öffnet am Mittwoch seine Pforten. Da wo sein großes Pendant in Cannes durch Opulenz punkten will, besticht in knapp 24 Stunden das Fest in Venedig durch seinen Charme, dank Lagunenstadt-Chic aufgerüscherlt durch eine Leistungsschau der internationalen Top-Stars wie Lady Gaga, Bradley Cooper, Ryan Gosling, Vanessa Redgrave (sie erhält den Ehrenlöwen) oder Emma Stone.