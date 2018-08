Sting-Schoko aus der Steiermark

Mit seiner Musik hat Sting - bürgerlicher Name Gordon Matthew Thomas Sumner - so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Zahlreiche Welthits und die damit verbundenen Einnahmen ebneten auch den Weg zum eigenen Weingut in der Toscana. Und dort - im bio-zertifizierten „Il Palagio“ - bastelt der Brite gemeinsam mit seiner Frau schon länger an seinem zweiten Standbein als Winzer. „Und zwar mit beachtlichem Erfolg!“, wie der Generalimporteur von Sting-Weinen in Österreich, Alexander Andreadis , erzählt.