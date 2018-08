„Halloween II“-Star: Mutiges Oben-ohne-Foto

„Dies ist ein Bild meiner Übergangs-Expander, die ich bis nach Beendigung meiner Chemotherapie tragen werde“, schreibt Angela Trimbur zu dem mutigen Oben-ohne-Foto auf Instagram. „Diese steinharten, gummiartigen Kreise werden also noch mindestens sieben Monate lang ein Teil meines Körpers sein. An der Seite seht ihr die Drainage-Schläuche, die in vier Beuteln enden, in denen sich Blut und andere Flüssigkeiten sammeln.“