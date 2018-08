Das Zittern um ÖFB-Star Marko Arnautovic

Weitere News von ÖFB-Teamspielern: Heinz Lindner feierte in der Schweiz mit den von Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink betreuten Grasshoppers aus Zürich in Runde fünf den ersten Saisonsieg (2:1 gegen Sion), in Deutschland wurde Martin Hinteregger, Torschütze bei Augsburgs 2:1 in Düsseldorf, von der „Bild“-Zeitung in das „Team der Runde“ gewählt. Ebenso Ramazan Özcan trotz Leverkusens 0:2 in Gladbach: „Einen Elfmeter gehalten, auch sonst keine Unsicherheit gezeigt“, lobte die „Bild“ den mittlerweile 34-jährigen Tormann. Der aber nicht mehr für das ÖFB-Team spielt.