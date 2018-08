Diese Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Falco kommt aus einer Tötungssation in Ungarn, wo er noch im Bauch seiner Mama (wohl ein Border Collie-Mix) hingebracht wurde. Sein Vater ist unbekannt. Bis jetzt hat er mit seiner Mama aufwachsen dürfen, doch nun sollen ein schönes Zuhause mit Garten und liebe Menschen mit viel Zeit für ihn gefunden werden.Der ca. 14 Wochen alte Rüde ist gut sozialisiert, gelehrig und kuschelt gerne. Im Moment ist er bei einer Pflegestelle in Klosterneuburg, wo er besucht und abgeholt werden kann. Falco hat einen EU-Pass, ist gechippt, hat die Grundimpfungen und ist erst kürzlich entwurmt worden. Die Schutzgebühr beträgt 250 Euro.Interessenten melden sich bitte per Mail (barbara.duras@gmx.at) oder unter der Telefonnummer 0676/962 87 53.