Bizarre Schrecken im Horrorspiel „Call of Cthulhu“

Der französische Publisher Focus Home Interactive hat im Zuge der Spielemesse Gamescom in Köln neue Gameplay-Szenen aus seinem kommenden Horror-Abenteuer „Call of Cthulhu“ veröffentlicht. In bester Lovecraft-Manier schocken den Spieler darin allerlei bizarre Erscheinungen, der Trailer ist demnach nichts für schwache Nerven. „Call of Cthulhu“ erscheint am 30. Oktober für PC, PS4 und Xbox.