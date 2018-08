Rapid mehrere Wochen ohne Youngster Thurnwald

Bundesligist Rapid Wien muss einige Wochen auf Außenverteidiger Manuel Thurnwald verzichten. Der 20-Jährige erlitt am Sonntag beim Ligagastspiel beim LASK (1:2) einen Muskeleinriss im linken Oberschenkel. Das gab sein Klub am Donnerstag vor dem Play-off-Hinspiel um den Einzug in die Europa League gegen FCSB (20.30 Uhr) bekannt.