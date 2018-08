Robert Almer neuer Sportdirektor bei Mattersburg!

Almer absolvierte 33 Länderspiele, sein wohl bestes beim 0:0 im Rahmen der EURO 2016 gegen den späteren Europameister Portugal, als er Cristiano Ronaldo und Co. mit zahlreichen Glanzparaden zur Verzweiflung brachte. Am 20. Oktober 2016 erlitt der Steirer bei Austrias Europa-League-Auswärtsspiel gegen AS Roma eine schwere Knieverletzung, von der er sich nicht mehr erholte. Im vergangenen Juni verkündete Almer sein Karriereende und gleichzeitig seine neue Aufgabe als Tormann-Trainer des SVM. Überraschend schnell folgte der steile Aufstieg zum Sportlichen Leiter der Burgenländer. In dieser Funktion hatte seit 2013 Franz Lederer gearbeitet - davor war das Mattersburg-Urgestein von November 2004 bis Juni 2013 Chefcoach gewesen. Nun wurde Lederer von Mattersburg-Obmann Martin Pucher freigestellt, „und die Kündigungsfrist halte ich selbstverständlich ein“, sagte Pucher.