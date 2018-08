Sprintstar Bolt träumt schon vom Meisterpokal

Trainer Mike Mulvey zeigte sich von Bolt als Sportsmann begeistert. „Acht Goldmedaillen bei Olympia. Das schafft man nicht nur, wenn man große Fertigkeiten hat. Man schafft es, weil man große mentale Fähigkeiten hat“, sagte Mulvey. „Wenn er nur ein wenig davon an meine Spieler, die von ganz unten kommen und hoch hinaus wollen, weitergeben kann, wäre das großartig - vor allem für die jungen Spieler im Kader.“ Die Saison in der A-League beginnt im Oktober. „Ich will so viele Tore wie möglich schießen und den Pokal heimbringen“, tönte Bolt bereits.