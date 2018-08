Bub (2) löst Wühlmausfalle aus - schwer verletzt

Patrick löste Explosion aus

Doch es kam keine Wühlmaus, sondern der zweijährige Enkelsohn zur Falle! Neugierig, wie kleine Kinder sind, griff Patrick in einem unbeobachteten Moment - der Opa war in der Arbeit, die Eltern schauten kurz nicht hin - in die Falle und löste so die Explosion aus. Durch den Druck, die Hitze und den Pulverstrahl erlitt Patrick schwere Verletzungen an der rechten Hand.