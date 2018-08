Günstig, aber gut: Kaffeemaschinen unter 50 Euro

„Ein guter Tag duftet morgens nach Kaffee.“ Diese Meinung teilen rund 74 Prozent der Österreicher. Von denen jeder im Durschnitt täglich drei Tassen trinkt. Das macht einen Jahreskonsum von 9 Kilogramm, der uns im europäischen Vergleich aktuell den zweiten Platz sichert. Noch kaffeesüchtiger sind mit drei Kilo mehr nur die Finnen. Das Siegertreppchen können sie gerne haben.



Denn wir haben etwas Besseres: Die Kaffeehauskultur. Und die kann uns niemand streitig machen. Wer wenn nicht wir, weiß einen guten Kaffee so wertzuschätzen und vor allem was ihn ausmacht? Neben der richtigen Bohnenqualität ist es natürlich die Kaffeemaschine, die über Genuss oder Graus entscheidet. Die nachfolgenden Produkte verwandeln das schwarze Gold in pures Glück - und das zum kleinen Preis.