Gleich drei Raser mit über 200 km/h erwischt

Bereits am Freitagabend hatte die Polizei auf der Südautobahn im Gemeindegebiet von Guntramsdorf in Fahrtrichtung Wien Radarmessungen durchgeführt - auch hier gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h. In etwas mehr als drei Stunden wurden 4681 Fahrzeuge gemessen - 173 davon waren zu schnell unterwegs.