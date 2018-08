Oper zieht auch bei der Hitze magisch an

Donnerstag, früher Abend am Salzburger Kapitelplatz. Flanierend sind viele bei sommerlichen 27 Grad in der Abendsonne unterwegs zwischen dem Festzelt, der Übertragungs-Leinwand, dem Dom und der Festungs-bahn. Ulrich Frohner, der im Süden der Stadt lebt, hat Platz genommen auf einem der 1.000 Klappsessel, die auf dem Platz stehen. Im Restaurantzelt bietet Caterer Imlauer zahlreiche Festspiel-Menüs an.