Die Russen werden jetzt nicht in Scharen kommen

„Kronen Zeitung“:Die Rummel-Hochzeit von Außenministerin Kneissl plus der Abstecher von Putin in das Weinland: Touristisch gesehen ist das doch ein Traum oder, Herr Neuhold?

Erich Neuhold: Die Bilder aus der Steiermark sind um die Welt gegangen, es war noch dazu ein Bilderbuchtag in einem perfekten Ort. So etwas ist natürlich unbezahlbar.