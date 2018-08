Hanna Schwarz: Die Sucht und Lust am Leiden

In der Oper ist Hermann, ein Einwanderer und Einzelgänger, der für die Enkelin der Gräfin, Lisa entbrannt ist. Andererseits will er der Gräfin das Geheimnis um die drei Karten entlocken, um so an den begehrten Reichtum zu gelangen. Letztendlich verliert er aber beides, die Liebe und das Spiel.

Das Thema dieser Oper ist die Sucht in jeglicher Form. Und diese lässt sich nun mal mit der Liebe nicht vereinen. Hermann, der nach Reichtum und gleichzeitig Liebe giert, und Lisa, die eigentlich alles hat, dies aber auf Spiel setzt und für einen Mann schwärmt, der sie ins Unglück stürzt. Diese Sucht und Lust am Leiden und der Selbstzerstörung beherrscht die Beiden.