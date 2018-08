Die schönsten Winnie-Puuh-Artikel

Es gibt ein Wiedersehen mit Winnie Puuh und seinen Freunden! Ab heute mit der Realverfilmung „Christopher Robin“ vom Regisseur Marc Forster („James Bond: Ein Quantum Trost“) in allen österreichischen Kinos.



Kaum zu glauben, aber sein Filmdebüt feierte der knuffige Bär bereits 1966. Um diese Zeit geht es auch im neuesten Abenteuer. Zum einen ist der kleine Bub, Christopher Robin (Ewan McGregor), erwachsen geworden und mittlerweile selbst Vater. Zum anderen ist es seine mangelnde Zeit, die ihn neben anderen Faktoren seines stressigen Jobs in eine tiefe Krise stürzt. Verzweifelt auf einer Parkbank in London, steht plötzlich Winnie Puuh vor ihm. Der erinnert ihn mit seinen schlichten, aber wahren Weisheiten daran, wie schön die scheinbar endlosen Tage in der Kindheit waren. Da Christopher nichts davon hören will, sucht der Teddybär mit den anderen Freunden aus dem Hundertmorgenwald dessen Tochter auf. Über ihr Ohr wollen sie das Herz ihres alten besten Freundes erreichen. „Vergiss nie deine Träume. Und bewahre das Kind in dir“ - das ist die Botschaft des Films, die auf herzergreifende Art erzählt wird und ein Kinoerlebnis für die ganze Familie ist.



Passend zum Filmstart haben wir uns die niedlichsten Spielzeuge und Heimartikel von Winnie und Co. herausgesucht.