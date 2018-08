„Gino“ ist wieder zurück

Die Kinder, Victoria und Natalie, verzweifelt. Such-Aktionen in der Nachbarschaft und auch weit darüber hinaus. Flugzettel mit dem Foto „Ginos“ haben sie an Bäume geheftet und eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt - nix hat geholfen. „Gino“ blieb verschwunden, die Familie hatte sich damit abgefunden, dass der Katze etwas passiert ist, mit dem Schlimmsten gerechnet.