Cobra rüstet sich: Putin bei Kneissl-Hochzeit?

Nobel-Weingut als neue Location für Hochzeit?

Die Aufregung rund um das Jawort von Außenministerin Karin Kneissl an diesem Samstag reißt damit also nicht ab. Die Trauung in Schloss Gamlitz musste ja wegen „Terminkollisionen mit anderen Brautpaaren“ abgesagt werden. Nun soll auch die standesamtliche Zeremonie am Ort der geplanten Hochzeitsgesellschaft, einem Nobel-Weingut mit Heurigen in der idyllischen Südsteiermark, über die Bühne gehen.