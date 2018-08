Außenministerin Kneissl verlegt Traumhochzeit

Außenministerin Karin Kneissl und ihr Partner Wolfgang Meilinger werden sich am 18. August das Jawort geben - allerdings nicht wie geplant im idyllischen Schloss Gamlitz in der Steiermark. Hintergrund für den kurzfristigen Ortswechsel: Die Ministerin und ihr Lebengefährte sind nicht die Einzigen, andere Paare haben diesen besonderen Tag an diesem besonderen Ort bereits wesentlich länger geplant. Und hätten den Ablauf ihrer Trauung für Kneissl ändern müssen.