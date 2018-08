Admira verpflichtet Flügelspieler Paintsil!

Der 22-jährige Ghanaer, der in der Red Bull Akademie in seiner Heimat ausgebildet worden war, wechselte vom finnischen Zweitligisten FF Jaro zur Admira, die ihre Kaderplanung damit abgeschlossen hat. Paintsil kann nach Vereinsangaben im linken und rechten Mittelfeld aufgeboten werden. „Er bringt viel Dynamik mit, und wir sind überzeugt, dass er noch Entwicklungspotenzial hat“, sagte Admira-Manager Amir Shapourzadeh über den Neuzugang, der in Finnland in 55 Spielen 18 Tore erzielt hatte.