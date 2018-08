Wal-Mama trennt sich nach 17 Tagen von totem Kalb

1600 Kilometer zurückgelegt

Doch es sollte insgesamt 17 Tage dauern, bis die Wal-Mutter ihr Junges endlich gehen und in den Fluten versinken lassen konnte. Sie legte dabei eine Strecke von 1600 Kilometern zurück. Nun sei ihre Trauerreise vorbei „und ihr Verhalten ist auffallend munter“, zitierten Medien die Forscher vom Center for Whale Research in der US-Stadt Friday Harbor. Der Wal befinde sich in einer guten körperlichen Verfassung und habe auch den Anschluss an die Gruppe wiedergefunden, wie es hieß.