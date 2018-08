Wal-Mama stupst seit Tagen totes Kalb vor sich her

Ein derartiges Trauerverhalten wird immer wieder von Experten beobachtet. Wale bauen eine überaus enge Beziehung zu ihrem Nachwuchs auf, und so manche Mutter kann den Verlust des Nachwuchses tagelang nicht überwinden. Und so behält sie das Kalb und trägt es mit sich - so lange, bis der Trauerprozess abgeschlossen ist. Verlässt die Mutter den Kadaver dann schließlich, versinkt er zumeist in den Fluten, oder aber wird von der Mutter so nahe an die Küste gebracht, dass er an Land gespült wird, erklärte dazu Kenneth Balcomb, Präsident des US-Forschungsteams.