14 Hörbücher zum Einschlafen für Erwachsene

Bestimmt verbergen auch Sie die eine oder andere Meinung über Ihre Familie, Freunde und Bekannte. Was wäre, wenn die plötzlich alle wüssten, was Sie wirklich über sie denken? Dieser Gedanke war Gerri egal. Denn zu diesem Zeitpunkt würde er ohnehin nicht mehr da sein. Also schrieb er sich alles von der Seele und ging dabei auch nicht gerade zimperlich mit der Wahrheit um. Nur dummerweise klappte es mit dem Mix aus Schlaftabletten und Wodka nicht wie geplant - und so wird Gerris Leben von einem Tag auf den anderen so richtig spannend. Denn es ist nicht einfach mit seinen Mitmenschen auszukommen, wenn sie wissen, was man wirklich von ihnen hält.