Schüler bei Sturz durch Dachkuppel verletzt

Bei luftigen Klettereien auf einem Dach eines leerstehenden Gebäudes in Wolfsberg ist ein Schüler (13) am Freitagabend mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der junge Wolfsberger stieg mit einem gleichaltrigen Freund auf die Dachkuppel des ehemaligen Kika-Gewerbekomplexes, die unter der Last des Burschen zusammenbrach…