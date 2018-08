Gugganig & Röcher treffen bei Ingolstadt vs. Fürth

Der FC Ingolstadt und Greuther Fürth haben sich in der zweiten deutschen Bundesliga am Freitag dank der Tore von zwei ÖFB-Legionären mit 1:1 getrennt! Lukas Gugganig brachte Fürth in der 55. Minute nach einem Eckball per Kopf in Führung, Thorsten Röcher erzielte in der 71. Minute ebenfalls nach einem Eckball aus kurzer Distanz den Ausgleich.