Miriam Höller: „Fühlte sich an wie Fremdgehen“

Vor zwei Jahren ist Miriam Höllers Verlobter Hannes Arch bei einem Helikopter-Absturz gestorben. Doch nach der großen Trauer kann die 31-Jährige, die einst bei „Germany‘s next Topmodel“ mitmachte und mittlerweile als Stuntmodel arbeitet, nun endlich wieder lachen. Der Grund: Sie ist frisch verliebt. Wie schwer sie sich anfangs mit ihren Gefühlen tat und wie glücklich sie in ihrer neuen Beziehung ist, verriet die Blondine jetzt in einem Interview.