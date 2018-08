Feueranschläge auf Bundesheer-Grenzposten

„Ermitteln in alle Richtungen“

„Wir ermitteln jedenfalls in alle Richtungen“, betont Polizeisprecher Greiner. „Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, kann diese selbstverständlich auch vertraulich bei jeder Dienststelle melden“, unterstreicht der erfahrene Beamte. Indes hat auch das Bundesheer selbst seine Streifen in dem Gebiet auf der Suche nach dem oder den Kriminellen verstärkt.