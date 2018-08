Ein Herzoglicher Empfang für den „Fan der Jugend“

Zusammenarbeit mit Ruttensteiner - erste Sätze auf Hebräisch

Sein erster Satz auf Hebräisch: „El El Israel - Let’s go Israel!“ Den Mitarbeiterstab will er in den nächsten Tagen mit Willi Ruttensteiner, dem Sportchef des israelischen Fußball-Verbandes, unter Dach und Fach bringen, heute besucht er bereits die Europa-League-Partie Hapoel Be‘er Sheva gegen Apoel Nikosia. Angesprochen auf 2001 und sein Tor in Israel erklärte er: „Rund um dieses Spiel war so viel passiert, so viel geschrieben worden. Ich habe aber nie etwas Schlechtes über Israel gesagt!“