Stromausfall und Regen können Bullen nicht stoppen

Roter Stern wackelt

Rose, der als erster deutscher Salzburg-Trainer davor ist, in ein Quali-Finale in der Königsklasse einzuziehen, wollte keine Gedanken an den möglichen Gegner in Runde vier verschwenden: „Wenn wir nicht auch im Rückspiel hart arbeiten, kann es ganz schnell 0:1 stehen.“ Ein Blick aufs Play-off ist verlockend: Nicht Favorit Roter Stern Belgrad, sondern Spartak Trnava mit den Österreichern Egho, Miesenböck, Yilmaz steht in der Pole Position für den Aufstieg: Der Slowakei-Meister erzielte in Serbien (1:1) ein wichtiges Auswärtstor.