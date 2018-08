Schotter-Transport wirbelt Staub auf

„Der Bau der Umfahrung Wieselburg soll zur Entlastung der dortigen Anrainer führen, könnte aber zur Belastung der Bürger von Ybbs werden“, schlagen SP-Politiker Alarm. Denn der notwendige Bauschotter soll vom Semmering-Basistunnel in die Braustadt transportiert werden. Umladen will man in Neusarling