Lilly Becker: „Fühle mich wie bipolar“

Im Mai wurde bekannt, dass Lilly und Boris Beckers Ehe gescheitert ist. In einem Interview mit der niederländischen Zeitschrift „Linda“, das jetzt veröffentlicht wurde, schildert das ehemalige Model, was in der Ehe-Therapie, die ihre Beziehung mit dem Ex-Tennisstar hätte kitten sollen, passiert ist. So habe der Psychologe sie gebeten, einmal nicht zu reden.